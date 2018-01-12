درفلو:”في إفريقيا..  لن ألعب إلا لإتحاد العاصمة”

رد مُهاجم “إتحاد العاصمة” “أسامة درفلو” على الشائعات التي تحدثت عن قرب إنتقاله إلى “النجم الساحلي” التونسي في هذا الميركاتو.

وقال اليوم إبن مدينة بوسعادة للموقع الرسمي لفريق إتحاد العاصمة:”بالفعل لدي العديد من العروض في الخارج وكذا في البطولة الوطنية”.

وأضاف:”لدي علاقة رائعة مع الرئيس ربوح حداد وقد أعلمته بأنني لن أغادر الإتحاد إلا من أجل الإلتحاق بنادي أوروبي “.

“أقولها بصوت مُرتفع.. الإلتحاق بالبطولة التونسية وبالنجم الساحلي ضرب من الخيال لأنني لا أرغب في ذلك”.

وختم لاعب أمل الأربعاء السابق:”في الإتحاد أشعر وكأنني في بيتي وأظن أنني متواجد في إحدى الفرق الإفريقية الكبيرة”.

“أقول للأنصار أنني باقي في الإتحاد إلى غاية إحترافي في أوروبا وسأواصل تسجيل الأهداف والمساهمة في إنتصارات فريقي”.