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درفلو : ” أتأسف كثيرا لما يحدث لفريق إتحاد العاصمة”

الرياضة
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درفلو : ” أتأسف كثيرا لما يحدث لفريق إتحاد العاصمة”
بقلم يونس رزيق

أعرب المهاجم الدولي الجزائري أسامة درفلو عن تعاطفه مع فريق إتحاد العاصمة الذي يمر بفترات صعبة والتي تسببت في إحتلاله ذيل الترتيب برصيد نقطتين فقط.

وتحدث مهاجم فريق فيتيس الهولندي عن وضعية فريقه السابق إتحاد العاصمة في تصريح للتلفزيون الوطني قائلا:

“من اول يوم غادرت الجزائر اتابع أخبار إتحاد العاصمة لانه فريق القلب، وانا اشجعه منذ صغري وانا اتاسف كثيرا لما يحدث له لانه يظم لاعبين جيدين تنقصهم الثقة واطلب من الجمهور ان يتحد للخروج بالفريق من هذه المرحلة لانه فريق كبير قادر على الخروج من هذه الأزمة”.


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