درفلو أساسي ويسقط بثنائية أمام فورتونا سيتارد

تعرض فريق فيتس آرنهايم الذي يلعب له الدولي الجزائري أسامة درفلو لهزيمة جديدة في الدوري الهولندي أمام فريق فورتونا سيتارد.

وواجه فريق فيتيس نظيره فورتونا في إطار الجولة الـ19 من الدوري الهولندي، حيث قام المدرب ليونيد سلوتسكي بإشراك اللاعب

الجزائري أسامة درفلو أساسيا، اين سجل هدفا تم إلغائه بحجة التسلل قبل أن يتم إستبداله في الدقيقة الـ76 بزميله مارغاريت.

قط بثنائية أمام فورتونا سيتارد

تعرض فريق فيتس آرنهايم الذي يلعب له الدولي الجزائري أسامة درفلو لهزيمة جديدة في الدوري الهولندي أمام فريق فورتونا سيتارد.

وواجه فريق فيتيس نظيره فورتونا في إطار الجولة الـ19 من الدوري الهولندي، حيث قام المدرب ليونيد سلوتسكي بإشراك اللاعب

الجزائري أسامة درفلو أساسيا، اين سجل هدفا تم إلغائه بحجة التسلل قبل أن يتم إستبداله في الدقيقة الـ76 بزميله مارغاريت.