درفلو: “أنتظر فرصتي مع فينيلو بفارغ الصبر”

أكد المهاجم السابق لإتحاد العاصمة، أسامة درفلو، تأقلمه بسرعة مع فريقه الجديد فينيلو الهولندي، مبديا أمله في الحصول على فرصة لإثبات إمكانياته.

وصرح درفلو، في هذا الخصوص: “تأقلمت بسرعة كبيرة في فينيلو، أشعر أنني في بيتي، وأتمنى أن أكون عند مستوى الثقة التي وضعت في شخصي”.

وأضاف: “سجلت هدفين لفيتيس في الكأس هذا الموسم، لكن لم تتح لي الفرصة في البطولة، وجئت إلى فينيلو، لإظهار ما يمكنني القيام به”.

وتابع أسامة درفلو: “لاحظت أن الجميع في فينيلو، كانوا سعداء بقدومي، أعمل بجد من أجل الفريق، وأنتظر فرصتي منذ أول يوم لي”.

يذكر أن أسامة درفلو، انتقل في الميركاتو الشتوي المنصرم إلى نادي فينيلو، على شكل إعارة، قادما من نادي فيتيس.