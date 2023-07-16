درفلو: “جئت إلى ناد كبير وسنقاتل لإسعاد جماهير الشباب”

أكد مهاجم شباب بلوزداد الجديد، أسامة درفلو، سعادته بالالتحاق ببطل الجزائر، في آخر 4 سنوات، مؤكدا بأنه سيقاتل من أجل إسعاد الجماهير.

وفي تصريحات خص بها صفحة النادي على “فيسبوك” على هامش تقديمه قال درفلو: “اليوم أصبحت رسميا لاعبا في شباب بلوزداد، وهذا شرف كبير لي أن أتقمص ألوان نادي كبير في الجزائر”

وفي المقابل، نوّه درفلو، باحترافية رئيس الفريق محمد رابحي، الذي وضع ثقته في شخصه، مضيفا: “أراه شخص يحب الفريق ويعمل بجد، ومستعد لكل شيء من أجل توفير كل الامكانيات للنادي”.

كما أشاد بقوة الشباب، بعد تتويجه بـ 4 بطولات متتالية، مبرزا بأن هذا الأمر ليس بالهين، قبل أن يضيف: “أتمنى كلاعب أن أقدم إضافة كبيرة للنادي، وأن أكون عند حسن ظن الجميع”.

أما عن أهدافه مع “أبناء لعقيبة” فقد شدد مهاجم اتحاد العاصمة، السابق، على ضرورة وضع اليد في اليد، وقال: “كلاعبين سنقدم ما علينا والجمهور مطالب بدعمنا.. أعدهم بأننا سنقاتل فوق أرضية الميدان من أجل اسعادهم”.