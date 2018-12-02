درفلو: “حتى إبراهيموفيتش وسواريز كانوا بحاجة لبعض الوقت للتأقلم”

أكد “أسامة درفلو” مهاجم “فيتيس أرنهايم” أنه كان بحاجة لبعض الوقت من أجل التأقلم مع فريقه الجديد وهو الذي لعب في البطولة الجزائرية فقط.

وقال درفلو في تصريحات للصحافة الهولندية: “الأشهر الأولى كانت صعبة بالنسبة لي، لم أكن أفهم اللغة، فكنت أتحدث العربية والفرنسية فقط”.

وأضاف: “لكن بعدها تعلمت اللغة الانجليزية وأصبح الأمور جيدة، عليكم أن تتذكروا أن سواريز كان بحاجة لبعض الوقت من أجل التأقلم عندما انضم لـ “غرونينغن” سنة 2006 وحتى زلاتان أكد ذلك في تصريحات سابقة له، أنا لست هنا بصدد المقارنة معهما، لكنني كنت بحاجة لبعض الوقت”.

وتابع: “أي لاعب بحاجة للتأقلم مع فريقه الجديد ومحيطه الجديد فكل شيء تغير بالنسبة لي”.