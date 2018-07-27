“درفلو” خارج الخدمة مع “فيتيس” في “الأوروبا ليغ”

إكتفى الدولي الجزائري، أسامة درفلو بمُلازمة مقاعد البدلاء، في أولى المُباريات الرسمية لناديه “فيتيس أرنهيم” الهولندي، في مُنافسة “الأوروبا ليغ”.

وفشل الهداف السابق لإتحاد العاصمة من الحصول على ثقة مُدربه، الروسي، “ليونيد سلوتسكي” خلال مواجهة “فيتورول” الروماني، سهرة أمس، الخميس.

وتمكن زملاء رأس الحربة من العودة بنتيجة إيجابية، مُحققين التعادل بهدفين لمثلهما خارج الديار، في إنتظار ترسيم ورقة التأهل إيابا.

وسيكون، أسامة درفلو، مُطالبا بإنتظار فُرصته في الأسابيع القادمة، والتي ستأتي لامحالة، بشرط تأقلمه مع ظروف العيش والعمل في “هولندا”.