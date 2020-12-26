درفلو : ” سأعمل على التواجد في التشكيلة الاساسية لبلماضي”

كشف اللاعب الدولي الجزائري أسامة درفلو عن سر تألقه مع فريق فيتيس الهولندي الذي سجل معه 6 أهداف منذ إنطلاق الموسم الكروي الحالي.

وتحدث درفلو عن طموحه مع المنتخب الوطني في تصريح للتلفزيون الوطني اليوم السبت قائلا:

” الحمد لله على هذا التالق بعد الموسم الاول والثاني الذي كان صعبا، خاصة من ناحية اللغة، إلا انني تخلصت من هذا العائق بعد دراسة اللغة الإنجليزية التي سهلت علي مهمة التأقلم”.

واضاف: “في البداية تعرضت لبعض الإصابات، لكن الحمد لله اليوم لدي خبرة كبيرة وعرفت كيف اسير هذه الظروف، والحمد لله اليوم لدي هدف وهو تشريف الراية الوطنية بإعتباري سفير الكرة الجزائرية في الدوري الهولندي”.

وتابع: “الآن لدي خبرة للتاقلم مع النادي الهولندي، وكما نعرف الدوري الهولندي هو دوري صعب ، ويضم اكبر اللاعبين في العالم ومن الناحية التكتيكية هو جد صعب. لكن الحمد لله بالمثابرة والعمل تمكنت من التألق في هذا الدوري”.

وبخصوص طموحه مع المنتخب الوطني قال أسامة درفلو: “اي لاعب جزائري يطمح بان يكون في المنتخب وهذا حلم اي لاعب وهو ما يجبرني على العمل اكثر من اجل التواجد في تشكيلة المنتخب”.

وإختتم حديثه قائلا: “مررت بسنوات صعبة في الدوري الجزائري. لان الدوري الجزائري من اصعب الدوريات في العالم من حيث الظروف وان شاء الله نشاهده يتطور لان لدينا لاعبين جيدين في الجزائر قادرين على الذهاب بعيدا في أوروبا”.