درفلو: “سأعود للجزائر بعد آخر مباراة لعام 2018” !

تحدث “أسامة درفلو” للصحافة الهولندية بعد أدائه الكبير في مباراة أمس السبت مع فريقه “فيتيس” أين نجح في منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وقال درفلو: “مهمتي هي تسجيل الأهداف.. زميلي مرر لي الكرة وكنت في المكان المناسب”.

وأضاف: “أظهرنا أننا فريق واحد وقاتلنا على كل كرة من أجل تحقيق الفوز في المباراة”.

كما أكد لاعب “سوسطارة” السابق، أن فريقه كان بحاجة ماسة للفوز في هذه المباراة حيث صرح قائلا: “نعم كنا بحاجة للفوز خاصة بعد أدائنا في آخر مباراتين”.

وتابع: “نحن نقترب من نهاية الفصل الأول من الموسم والتعب ينال من جل اللاعبين وهذا ما جعل الأمر صعبا، الآن لدينا يوم راحة حتى نسترجع عافيتنا”.

وختم كلامه: “سنحضر جيدا لمباراة الكأس ولآخر مباراة في عام 2018، وبعدها سأعود للجزائر كي أرتاح مع عائلتي قبل بداية الفصل الثاني من الموسم”.