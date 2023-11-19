درفلو: “سعيد بالفوز لكن هدفنا الذهاب بعيدا في البطولة الإفريقية”

أبدى مهاجم شباب بلوزداد أسامة درفلو سعادته الكبير بمشاركة رفقائه في الفوز الكبير المحقق أمام شبيبة القبائل في الكلاسيكو الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وشكر أسامة درفلو الأنصار الأوفياء الذين حضروا اللقاء وشجعوهم طيلة التسعين دقيقة، التي سجل فيها هدف الفوز من إمضاء حداد.

وقال درفلو في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة “أشكر الجميع الذي شاركنا في الفوز، المنافس كان يريد الفوز هو الأخر بحكم مرتبته في البطولة، الحمد لله كلاعب أنا سعيد، و سنبقى نعمل مجددا لحصد عدد من النقاط”

كما أضاف الدولي الجزائري “هدفنا الذهاب بعيدا في البطولة الإفريقية”.

للإشارة شارك درفلو بصفة إحتياطية بعد اعتمد عليه مدربه ماركوس باكيتا كورقة رابحة.

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