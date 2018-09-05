درفلو: ” سوسطارة هي المرشحة للتتويج بكأس الكونفيدرالية”

رشح مهاجم “فيتيس هوفنهايم الهولندي” أسامة درفلو فريقه السابق إتحاد العاصمة للتتويج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتواجد درفلو سهرة أمس الثلاثاء بملعب عمر حمادي ببولوغين أين تابع مباراة إتحاد العاصمة بضيفه أهلي برج بوعريريج والتي إنتهت بثلاثية مقابل هدف واحد.

وقال درفلو:”أنا هنا من أجل مشاهدة زملائي والفريق الذي كان له الفضل في إحترافي إلى هولندا، وأنا أتمنى لفريقي أن يتوج بالكأس الإفريقية”.

وأضاف:”أنا جديد في البطولة الأوروبية، وأنا أعمل من أجل التاقلم مع البطولة الهولندية” وأضاف: ‘ فريق إتحاد العاصمة بالنسبة لي هو المرشح للتتويج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية بالنظر إلى الخبرة التي يمتلكها”.