درفلو ضمن اهتمامات النجم الساحلي التونسي

يسعى نادي النجم الساحلي التونسي، لتدعيم خطه الأمامي، بمهاجم اتحاد العاصمة، أسامة درفلو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت صحيفة “المغرب” التونسية، عن تداول إسم أسامة درفلو، في بيت النجم الساحلي، بالنظر لتألق درفلو رفقه اتحاد العاصمة هذا الموسم.

كما أوضح ذات المصدر، عن إمكانية مساهمة المهاجم الجزائري السابق للنجم، بغداد بونجاح، إضافة للمدرب خير الدين مضوي، في تجسيد هذه الصفقة.

ويتألق أسامة درفلو، هذا الموسم في البطولة الوطنية، باعتباره ثاني أحسن هداف برصيد 13 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن المتصدر محمد الأمين عبيد.