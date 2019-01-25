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درفلو: “فرق كبير بين البطولة الجزائرية والهولندية”

الرياضة
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درفلو: “فرق كبير بين البطولة الجزائرية والهولندية”
بقلم أمير بهلول

أكد أسامة درفلو مهاجم “فيتيس” الهولندي أن الفرق كبير بين البطولة الجزائرية والهولندية وأنه تأقلم مع البطولة الهولندية.

وقال درفلو في تصريح للإذاعة الوطنية: “الحمد الله تأقلمت جيدا مع نادي فيتيس ولم تكن الأمور سهلة”

وأضاف: “أنا هنا منذ 6 أشهر والاختلاف كبير بين الجزائر وهولندا سواء في نمط العيش أو في البطولة”.

وأردف: “الاختلاف كبير جدا بين مستوى البطولة الهولندية و الجزائرية، فرق كبير في العمل التكتيكي”.

كما تابع حديثه: “نبدأ العمل مع الفريق على الـ 08.00 وننهي التدريبات على الـ 15.00”.

وختم كلامه: “في الجزائر هناك العديد من اللاعبين من الموهبيين ولكن في هولندا يعلمونهم الكرة منذ الصغر، فهم يدرسون كرة القدم أما نحن نلعبها فقط”.


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