درفلو في هولندا لترسيم انضمامه لنادي فيتيس

يتواجد هدّاف البطولة الجزائرية، أسامة درفلو، بهولندا، للاتفاق على التفاصيل النهائية، وتوقيع العقد الجديد الذي سيربطه بنادي فيتيس الهولندي.

وتم تداول صورة للمهاجم الجزائري، أسامة درفلو، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خلال تواجده في معقل ناديه الجديد، رفقة بعض المسؤولين.

وظهر المهاجم السابق لإتحاد العاصمة، وهو يحمل قميص فريقه الجديد فيتيس أرنهيم الذي سيخوض معه أول تجربة إحترافية في مسيرته.

ومن المرتقب خلال الساعات القليلة المقبلة، أن يتم الإعلان رسميا، عن انضمام درفلو، لناديه الجديد، من قبل إدارة فيتيس أرنهيم.

يذكر أن أسامة درفلو (25 عاما)، بصم على موسم إستثنائي رفقة إتحاد العاصمة، أين تمكن من تصدر هدافي المحترف الأول بـ18 هدفا.