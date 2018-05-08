تمكن اللاعب الجزائري لفريق إتحاد العاصمة أسامة درفلو من خطف وصافة قائمة الهدافين الجزائريين هذا الموسم بعد وصوله إلى 21 هدفا.

ويحتل اللاعب الجزائري بغداد بونجاح قائمة الهدافين الجزائريين بـ 23 هدفا مع ناديه السد القطري بمعدل 16 هدفا في الدوري القطري، و7 أهداف في دوري أبطال آسبا.

وجاء درفلو في المركز الثاني برصيد 22 هدفا هذا الموسم مع فريق إتحاد العاصمة بمعدل 16 هدفا في البطولة الوطنية و5 أهداف في رابطة أبطال إفريقيا.

وبالرغم من تألق أسامة درفلو مع فريق سوسطارة إلا أن ذلك لم يشفع له عند الناخب الوطني رابح ماجر من أجل إستدعائه للمباراة الودية المنتظرة أمسية الغد امام المنتخب السعودي.