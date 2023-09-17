درفلو: “قدمنا ما علينا أمام بو رينجرز وعلينا التأكيد في مباراة العودة”

ثمن مهاجم شباب بلوزداد أسامة درفلو، فوزهم اليوم الأحد، بثلاثية مقابل هدف، أمام بو رينجرز، ضمن الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

وصرح درفلو، عقب هذا الفوز، للصفحة الرسمية للشباب: “هذا الفوز جاء بتوفيق من الله، وكل اللاعبين قدموا ماعليهم”.

كما أضاف: “حضرنا كما سنبغي في التربص الصيفي، وكنا واعيين بما ينتظرنا في هذه المباراة، أما فريق مجهول بالنسبة لأغلبية اللاعبين الجدد”.

وأردف مهاجم الشباب: “علينا الآن التحضير لمباراة العودة كما ينبغي، لتفادي أي مفاجأة، كون مباريات المنافسات الإفريقية ليست سهلة”.

وتابع أسامة درفلو: “سنواصل تسيير مشوارنا في هذه المنافسة مباراة بمباراة، بهدف تحقيق مشوار مشرف وبلوغ أهدافنا”.