درفلو :”لم أغضب من المُدرب وكافحت لفرض نفسي”

عبّر الدولي الجزائري أسامة درفلو، عن سعادته البالغة بتسجيله لأول أهدافه خلال الموسم الجاري، في أول مُشاركة أساسية في الدوري.

وتحدث رأس الحربة لوسائل الإعلام الهولندية قائلا :”لقد صبرت كثيرا، قبل أن تأتي فُرصتي، وعملت على إستغلالها بأحسن طريقة ممكنة”.

وأوضح الهداف السابق لإتحاد العاصمة، بانه تقبل قرارات الطاقم الفني لناديه فيتيس أرنهيم، عندما كان مُلازما لمقاعد البدلاء في السابق.

يُشار بأن المُهاجم، بدأ موسمه بشكل مُتعثر بعدما تعرض لإصابة، أجبرته على الغياب مُطولا وعرقلته في التنافس على مكانة أساسية.