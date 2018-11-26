“درفلو” مع أفضل اللاعبين في “هولندا”!

أختير الدولي الجزائري، أسامة درفلو في التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع من الدوري الهولندي للمُحترفين، من طرف موقع “هو سكورد” العالمي.

وصُنف المُهاجم مع أحسن اللاعبين في الجولة الأخيرة من الـ”إيرديفيزي”، بعدما سجل هدفا جميلا وقدم تمريرة حاسمة مع ناديه “فيتيس”.

ويسير “درفلو” بخطى ثابتة لفرض نفسه مع فريقه، بعد إنطلاقة مُعقدة بسبب الإصابة وعدم تأقلمه مع الأجواء في “الأراضي المُنخفضة”.

وتمكن النجم السابق لإتحاد العاصمة، لحد الساعة من تسجيل أربعة أهداف، خلال ثمانية مُباريات شارك فيها أساسيا في مُختلف المُنافسات.