درفلو ممرر حاسم ويتفوق على توبة بثنائية

ساهم اللاعب الدولي الجزائري أسامة درفلو في فوز فريق فيتيس أرنهايم بثنائية مقابل هدف واحد أمام فريق فالفيك الذي يلعب له الدولي الجزائري الآخر أحمد توبة في إطار الجولة الـ4 من الدوري الهولندي.

وكان أسامة درفلو وراء التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الثاني لفريقه، قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ89 من عمر المباراة .

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