درفلو هداف ويقود فيتيس لفوز عريض في كأس هولندا

قاد الدولي الجزائري أسامة درفلو، ناديه فيتيس أرنهيم، لتحقيق فوز عريض بـ4-0، على حساب نادي أودين، ضمن الدور الثاني من كأس هولندا.

وشارك أسامة درفلو، أساسيا في هذه المباراة، أين قدم مردودا جيدا، وبرز في الدقيقة الـ28، بتسجيله الهدف الثاني لصالح فريقه فيتيس.

وفي الدقيقة الـ70 من عمر المباراة، قرر مدرب فيتيس استبدال درفلو، الذي غادر الملعب تاركا فريقه متفوقا في النتيجة بـ4-0.

يذكر أن أسامة درفلو، يملك في رصيده إلى حد الآن هدفين، من أصل ثمانية مباريات شارك فيها رفقة فيتيس، منذ انطلاق الموسم الجاري.