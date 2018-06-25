“درفلو” يباشر التحضيرات مع فيتيس آرنهايم !

باشر المهاجم الجزائري، أسامة درفلو، التدريبات مع ناديه الجديد فيتيس آرنهايم الهولندي تحسبا للموسم القادم.

وهذا حسب ما أعلن عنه النادي في صفحته الرسمية على “تويتر”:”درفلو مُنح الضوء الأخضر لمباشرة التدريبات بداية من اليوم”.

يذكر أن هدّاف الرابطة المحترفة الأولى الموسم الماضي، فضل الإحتراف في هولندا رغم العروض الكثيرة التي وصلته.