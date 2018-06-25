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“درفلو” يباشر التحضيرات مع فيتيس آرنهايم !

الرياضة
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“درفلو” يباشر التحضيرات مع فيتيس آرنهايم ! أسامة درفلو
بقلم وليد كويني

باشر المهاجم الجزائري، أسامة درفلو، التدريبات مع ناديه الجديد فيتيس آرنهايم الهولندي تحسبا للموسم القادم.

وهذا حسب ما أعلن عنه النادي في صفحته الرسمية على “تويتر”:”درفلو مُنح الضوء الأخضر لمباشرة التدريبات بداية من اليوم”.

يذكر أن هدّاف الرابطة المحترفة الأولى الموسم الماضي، فضل الإحتراف في هولندا رغم العروض الكثيرة التي وصلته.


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