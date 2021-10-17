درفلو يساهم بتمريرة حاسمة في فوز فيتيس ويخرج مصابا

ساهم الدولي الجزائري أسامة درفلو، اليوم الأحد، في الفوز الجديد الذي حققه ناديه فيتيس أرنهيم، ضمن الدوري الهولندي.

وشارك درفلوا، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه فيتيس، في هذه المباراة التي جمعتهم بنادي نجيغمينن، لحساب البدوري الهولندي.

وبرز المهاجم الجزائري، في هذه المباراة من خلال تقديمه لتمريرة حاسمة جاء من خلالها هدف الفوز لناديه فيتيس.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي لهذه المباراة، تعرض درفلو لاصابة على مستوى الرأس، أجبرته على مغادرة الميدان.

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