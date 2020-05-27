درفلو يعود لأجواء التدريبات رفقة فينيلو

عاد الدولي الجزائري أسامة درفلو، لأجواء التدريبات قة ناديه في في فينيلو الهولندي، رغم قرار إنهاء البطولة الهولندية مبكرا، بسبب كوونا.

وشارك أسامة درفلو، صبيحة اليوم الأربعاء، في الحصة التدريبية لناديه فينيلو، الذي بدأ مبكرا استعداداته للموسم المقبل.

ويسعى الدولي الجزائري للحفاظ على لياقته البدنية، على أمل العودة لناديه الأصلي فيتيس أرنهيم، وإقناع مدربه لمنح فرصة أكبر للعب، وإظهار امكانياته.

يذكر أن أسامة درفلو، شارك هذا الموسم في ثمانية مباريات، رفقة ناديه فينيلو، الذي يلعب له على شكل إعارة، وتمكن من توقيع ثلاثة أهداف.