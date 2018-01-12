درفلو يقترب من النجم الساحلي التونسي

الرياضة
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درفلو يقترب من النجم الساحلي التونسي
بقلم كريم.تيغرمت

يتواجد مهاجم اتحاد العاصمة، أسامة درفلو، في مفاوضات متقدمة مع إدراة نادي النجم الساحلي التونسي، قصد ضمه في الميركاتو الجاري.

وكشفت الصحافة التونسية، أن المدرب الجزائري خير الدين ماضوي، هو من طالب مسؤولي النجم الساحلي التونسي، للتفاوض مع أسامة درفلو.

ومن المنتظر أن يتواجد رئيس نادي النجم الساحلي، رضا شرف الدين، بالجزائر، لإتمام صفقة انتقال المهاجم الدولي الجزائري للبطولة التونسية.

وقد تسهل إدراة الإتحاد انتقال مهاجمها درفلو، بالنظر لتبقي 6 أشهر عن انتهاء عقده، ورغبتها في الإستفادة من انتقاله.

للإشارة قدم أسامة درفلو، بدايو موسم موفقة مع نادي سوسطارة، بتسجيله لعشرة أهداف، يحتل بها وصافة هدافي البطولة الوطنية.

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