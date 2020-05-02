درفلو يكشف مستقبله

تحدث الدولي الجزائري أسامة درفلو، عن وجهته المقبلة نهاية الموسم الجاري، بعد التجربة التي خاضها في نادي فينيلو الهولندي.

وصرح أسامة درفلو، للإذاعة الوطنية: “بنسبة 80%، سأعود إلى فريقي فيتيس أرنهيم، بعد إعارة هذا الموسم لفينيلو، الذي ضمن البقاء هذا الموسم”.

وأضاف: “حاليا أنا في الحجر المنزلي، طبقا للتعليمات، لكن سنعود للتدريبات الأسبوع المقبل، وفقا لبرنامج سطره لنا مدرب النادي”.

يذكر أن أسامة درفلو، انتقل في الميركاتو الشتوي المنصرم إلى نادي فينيلو، على شكل إعارة، من نادي فيتيس أرنهيم”.