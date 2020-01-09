“درفلو” ينضم إلى “فينلو” الهولندي على شكل إعارة

أعلن نادي “فينلو” الهولندي تعاقده مع اللاعب الجزائري “أسامة درفو” قادما من نادي “فيتيس” على شكل إعارة.

وصرح “ستان فالكس” المدير الرياضي لـ “فينلو”: “تعاقدنا من أسامة درفلو من أجل حل مشكل الهجوم وتسجيل الأهداف”.

وأضاف: “درفول مهاجم سريع وقوي ونحن سعداء بانضمامه لنا ونتمنى له التوفيق معنا”.

يذكر أن “درفلو” كان يعاني من عدم حصوله على عدد كاف من الدقائق مع فريقه “فيتيس” وتغييره الأجواء من شأنه أن يمنحه فرصته الكاملة للتألق في هولندا.

هذا ويحتل نادي “فينلو” المركز الـ 16 في الدوري الهولندي ويلعب من أجل تفادي السقوط فهو يبعتد عن صاحب المركز الأخير بـ 4 نقاط.