دركي كونغولي يطلق رصاصتين على طائرة للجوية الفرنسية بمطار كينشاسا

أطلق عنصر من الدرك الكونغولي، النار على طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، كانت تجلي رعايا فرنسيين من مطار “أغوستينو نيتو”.

وحسبما أوردته، مواقع إخبارية كونغولية، فإن طائرة إيرباص A330، كانت على وشك الإقلاع من مطار بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، ليلة السبت إلى الأحد، تعرضت لإطلاق نار من قبل عنصر من الدرك.

مما تسبب بأعطاب في الطائرة، وتأخر إقلاعها لـ 24 ساعة أخرى.

وكانت الطائرة، بصدد إجلاء 100 مواطن فرنسي، كانوا عالقين بالكونغو، متوجهة نحو مطار “شارل ديغول”، إثر تعليق الرحلات الجوية بسبب وباء كورونا.

ليستهدف الدركي الكونغولي الطائرة، برصاصتين، إحداهما في المقصورة، والأخرى في المدرج، مما أصابها بأعطاب.

وتم وضع الدركي المعني، رهن الحبس، قيد التحقيق، حسب ذات المصادر.