دركي يحرر مخالفة لفرد من عصابة لمساعدته على الإفلات من المتابعة القضائية

تضم حوالي 80 شخصا هاجمت عائلة ببندقية و”سنيال”

أجلت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران الفصل في قضية تكوين جمعية أشرار محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد الإخلال بالنظام العام تحرير إقرار أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا و إساءة إستغلال الوظيفة تحريض موظف على استغلال نفوذه للحصول على مزية غير مستحقة.

وهي القضية المتابع فيها ثمانية متهمين منهم دركي نسب إليه تحرير مخالفة لأحد المتهمين لاثبات أنه كان خارج ولاية وهران ككل بتاريخ و زمن وقوع الاعتداء المسلح الذي قادته عصابة مسبوقين قضائيا تضم نحو ثمانين شخصا ضد إحدى العائلات حسبما كشفته مجريات التحقيق الأمني.

عن بيان الوقائع فيستقاد من ملف الإجراءات أنه بتاريخ 29/ 3/ 2018 في حدود الساعة الواحدة صباحا تلقت المصالح الأمنية لحاسي بونيف مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 1055 مفادها قيام مجموعة من الأشخاص ملثمين و مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء بالاعتداء على عائلة قاطنة في حي الأمير خالد عن طريق الرشق بالحجارة و قارورات زجاجية مع استعمال الألعاب النارية المستعملة من قبل الصيادين “سينيال” ومختلف الأسلحة البيضاء وحتى استعمال سلاح ناري، وعند تشكيل دورية والتنقل إلى العنوان المحدد تم مشاهدة مجموعة من الأشخاص ملثمين ومدججين بالأسلحة البيضاء فروا نحو السكنات الفوضوية الكائنة بحي الگاريار في الحي ذاته، وبعد تطويق المكان والبحث عنهم لم يتم التمكن من توقيفهم، وبعودة عناصر الأمن إلی منزل العائلة المستهدفة تم معاينة بقايا زجاجات وقارورات المشروبات الكحولية والحجارة وبقايا الألعاب النارية وست شظايا لطلقات نارية عيار12 ملم وأسفر الاعتداء عن إصابة شخصين بواسطة ألعاب نارية وطلقات نارية واللذين كانا حينها على سطح المنزل في ضيافة العائلة المستهدفة، أين أصيبا بجروح بليغة على مستوی البطن وتم نقلهما إلى مستشفی ايسطو بوهران.