دركي يخترق شبكة مخدرات ويحبط صفقة لبيع 4 آلاف قرص مهلوس داخل «باركينغ» المستشفى الجامعي

محكمة جنايات وهران تقضي بالسجن النافذ 12 سنة في حق متهمين رئيسيين

قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران، بـ 12 سنة سجنا نافذا في حق متهمين اثنين في قضية الحيازة وعرض مؤثرات عقلية للبيع بطريقة غير مشروعة وضمن جماعة إجرامية منظمة، في حين ممثل الحق العام التمس توقيع عقوبة عشرين سنة سجنا نافذا عليهما.

تتلخص وقائع القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة من مناقشة في ورود معلومات إلى مصالح الدرك الوطني بوهران، مفادها أن مجموعة أشخاص يقومون بترويج الأقراص المهلوسة، لتفتح المصالح الأمنية تحقيقا بوضع خطة للإيقاع بهم، حيث تم إقحام عون متسرب لإبرام صفقة معهم، والذي تمكن من ربط الاتصال بأحدهم وطلب منه كمية من الأقراص المهلوسة، ليتم تحديد مكان وموعد التسليم.

وذلك بتاريخ، 7 نوفمبر 2012، على مستوى حظيرة السيارات بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو، وبعد مشاهدة المشتبه فيهم تم توقيف ثلاثة أشخاص وبحوزتهم 3990 قرص مهلوس من نوع «ريفوتريل 2 ملغ»، فيما لاذ ثلاثة آخرون بالفرار، من بينهم المتهمان الماثلان للمحاكمة، كما تم حجز مبلغ مالي مقدر بـ 79 ألف دينار، ليتم اقتياد الموقوفين سابقا إلى مقر الأمن لاستحوابهم، أين صرح المتهم الرئيسي بأنه صاحب البضاعة وكان بصدد بيعها رفقة المتهمين الموقوفين، كاشفا عن هوية المتهمين الذين لاذوا بالفرار، مقدما تفاصيل عن الصفقة.

وفيما سبق محاكمتهم، صدر أمر بالقبض ضد الاثنين اللذين أوقفا مؤخرا ليحالا على العدالة. خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمان الماثلان للمحاكمة الأفعال المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، كما أن المحاكمين سابقا، تراجعوا عن تصريحاتهم بخصوص توريط متهمي قضية الحال.