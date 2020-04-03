درك أرزيو يحجز 2500 قارورة خمر بمنزل مروجين بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بأرزيو في وهران بالتنسيق مع فصيلة الأمن والتدخل رقم 3 ببطيوة من حجز 2500 وحدة من مشروبات كحولية من مختلف الانواع والأحجام.

حيث واستغلالا لمعلومات مفادها اقدام شخصين على بيع و عرض مشروبات كحولية من مختلف الانواع بمنزلهما.

ليتم تشكيل دورية والتنقل الى عين المكان بعد اخذ اذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة ارزيو اين تم ضبط بمنزل المشتبه فيهما كمية من المشروبات الكحولية.

وتمثلت المحجوزات في 260 جعة نوع كاستار ذو سعة 50 سل، 1416 جعة نوع بوفور سعة 50 سل، 427 نبيذ أحمر نوع رقم 20 جزائريسعة 75 سل، 25 قارورة نوع فوذكا سعة 01 لتر.

كما مكنت العملية من حجز 3 قارورة ويسكي سعة 1 لتر، 339 قاروة نوع باستيس سعة 50 سل، 30 قارورة ويسكي لابال سعة 1 لتر وسيارة نوع بيجو اكسبار .