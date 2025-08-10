درك أم البواقي : حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة وسلاح ناري

مواصلة للجهود المبذولة من أجل تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية الناشطة عبر إقليم الإختصاص ، تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي من حجز كمية من المخدرات و الأقراص المهلوسة و بندقية مضخية مع توقيف شخصين .

العملية النوعية نفذها مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين فكرون بكل احترافية ابتداء بالاستغلال الأمثل للمعلومات التي مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة بإقليم الاختصاص تنشط في الاتجار غبر المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلية ، المعلومات مكنت من الوصول الى مزرعة تتخذ لتخزين هاته السموم عبر إقليم الاختصاص ، ملك لأحد عناصر الشبكة ، على الفور تم استصدار الإذن بالتفتيش من طرف السيد وكيل الجمهورية مع وضع خطة أمنية محكمة من خلال تكثيف عنصر التحري و الاستعلام و تشكيل أمني عبر كل المحاور و المسالك بالإضافة الى التفتيش و المراقبة ، الى أن تم الإطاحة بعناصر الشبكة محل المعلومة بإقليم بلدية عين فكرون ولاية أم البواقي المتكونة من شخصين مع بقاء الثالث في حالة فرار ، العملية مكنت من حجز 2751 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ و 5 صفائح من الكيف المعالج المقدر وزنها ب450غ و بندقية مضخية قبضية نوع SAKA POI NTER أجنبية الصنع و 120 خرطوشة معبئة عيار 16ملم .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.