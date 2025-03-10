درك أم البواقي يحجز 315 رأس “بوزلوف” من سلالة السداون

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي ممثلين في فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بعين مليلة. من حجز 315 رأس خروف “بوزلوف” من سلالة السداون وتوقيف شخص.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها وحماية المستهلك من كافة أنواع الغش خصوصا فيما يتعلق بسلامة المواد واسعة الإستهلاك. و على إثر قيام مستخدمي فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بعين مليلة. بوضع نقطة مراقبة وتفتيش على مستوى الطريق الوطني رقم 100 في شطره الرابط بين بلديتي عين مليلة وأولاد حملة. لفتت انتباههم شاحنة التبريد نوع هيونداي.

وبعد تفتيش الشاحنة تم العثور على 315 رأس خروف “بوزلوف” من سلالة السداون تم نقلها من إحدى الولايات الجنوبية نحو الولايات الشمالية دون أي وثائق أو فواتير. بغرض التسويق للإستهلاك البشري في الولايات الشمالية وهذا إستغلالا لأوقات الإفطار للإفلات من نقاط المراقبة. بعد فحص هذه المادة من طرف مصالح التجارة وكذا الطبيب البيطري تبيّن أنها غير صالحة للإستهلاك البشري.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فيما سيتم إتلاف المحجوزات.

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