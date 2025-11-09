درك أم البواقي يطيح بشبكة تتاجر في المخدرات ويحجز 3290 قرص “بريغابالين”

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي عبر فرقة الأمن والتحري بعين مليلة. من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجار الغير مشروع بالمخدرات.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص، وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة ( 3290 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ ). إلى جانب مسدس آلي من نوع ( توكاريف ) وطلقات نارية، وعدد من الهواتف النقالة، ومركبتين كانتا تستخدمان في تنقلات أفراد العصابة.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لمصالح الدرك الوطني للحد من مختلف أشكال الجريمة. وحماية المواطنين من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.

