درك أم البواقي يطيح بشبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات وحجز 1.5 كلغ كوكايين

تمكن مستخدمو مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بأم البواقي مدعمين بفرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بعين كرشة بأم البواقي. من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 10 أفراد تقوم بالمتاجرة بالمخدرات الصلبة. مع حجز كمية معتبرة من الكوكايين وتوقيف 03 مشتبه فيهم فيما تم تحديد هوية 07 آخرين لا يزالون في حالة فرار.

العملية نفذت بناء على معلومات واردة إلى المصلحة مفادها وجود شبكة إجرامية تحاول تمرير كمية معتبرة من الكوكايين على متن دراجة نارية عبر إقليم ولاية أم البواقي قادمة من إحدى الولايات المجاورة. واستغلالا للمعلومة تم وضع خطة محكمة وهذا بعد إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة. حيث تم رصد المشتبه فيهما على متن دراجة نارية ليتم توقيفهما على الفور. وبعد تفتيش المعنيان تفتيشا أمنيا دقيقا عثر بحوزتهما على كمية من المخدرات الصلبة كوكايين.

بعد التعمق في التحقيق وباستخدام أساليب التحري الخاصة تم توقيف شخص ثالث من أفراد العصابة مع حجز كمية من الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي.

ومكنت العملية من حجز كمية من المخدرات الصلبة كوكايين تقدر بـ 1.48 كغ، 22 كبسولة بريقابالين 300 ملغ. وحجز سيارة سياحية ودراجة نارية مع توقيف 03 أشخاص من عناصر الشبكة مع بقاء 07 آخرين في حالة فرار.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة.

