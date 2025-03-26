درك أم البواقي يفكّك شبكة تمتهن التنقيب والحفر عن الآثار بدون رخصة

تمكن مستخدموا المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، ممثلين في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيقوس. من تنفيذ عملية نوعية خلصت إلى تفكيك شبكة إجرامية تنشط على مستوى إقليم الولايات الشرقية. تمتهن التنقيب والحفر عن الآثار بدون رخصة.

العملية أسفرت على توقيف شخص وتحديد هوية باقي المشتبه فيهم. مع حجز جرافة تستعمل للحفر ، جهاز لكشف المعادن ومعدات أخرى تستعمل في التنقيب.

هذا و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. فيما ستسلم المحجوزات للمصالح المعنية.

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