درك أم البواقي يفكّك شبكة لسرقة المواشي ويسترجع 85 رأس

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي. حيث تم استرجاع 85 رأسا.

العملية جاءت بعد تلقي بلاغ يوم 27 أوت 2025 على الساعة 04:00 صباحا ، من طرف إبن أحد مربي المواشي القاطن بمشتة الفجيجات ضواحي بلدية الضلعة لمستخدمي الفرقة الإقليمية بالضلعة. مفاده تعرضه رفقة والده إلى سرقة مواشيهم البالغ عددها 85 رأس من الزريبة المحاذية لمنزله من طرف مجموعة من اللصوص. باستعمال شاحنة بيضاء اللون نوع هيونداي تحمل ترقم ولاية عنابة. بعد أن قاموا بتكبيلهما بواسطة حبل مع سرقة هواتفهما لتجنب التبليغ الفوري للمصالح الأمنية.

بعد تلقي البلاغ ، تم على الفور تشكيل دورية من طرف ذات الفرقة و تعميم المعلومة من طرف مركز العمليات للمجموعة الإقليمية /دو بأم البواقي. على جميع الوحدات الإقليمية العاملة في الميدان و كذا المجموعات الإقليمية المجاورة لسد جميع المنافذ و الطرق المحتمل استعمالها من طرف العصابة لتوقيف الفاعلين واسترجاع المواشي.

كما تم في نفس اليوم على الساعة 07:30 صباحا توقيف سائق الشاحنة و استرجاع المواشي المسروقة على مستوى الحدود الإقليمية لولايتي أم البواقي و قالمة. بالتنسيق مع وحدات المجموعة الإقليمية بقالمة.

بعد تنشيط عنصر الاستعلامات و تكثيف الأبحاث والاستعانة بالوسائل التقنية و العلمية، تم تحديد هوية باقي الشبكة الإجرامية. وتوقيفهم البالغ عددهم 04 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 35 إلى 50 سنة ينحدرون من ولايات باتنة ، عنابة وأم البواقي. كما تم حجز مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم عائدات إجرامية و 02 هواتف نقالة.

بعد الاستغلال الأمثل للموقوفين و الضحايا من طرف المحققين مكن من حل العديد من السرقات نفذت من طرف نفس الشبكة. على مستوى بلدية بريش “أم البواقي” و العديد من الولايات الشرقية .

