درك أم البواقي يفكّك شبكة من 5 أشخاص تمتهن سرقة السيارات بعين مليلة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي ممثلين في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة. من حل و تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر العديد من الولايات الشرقية. تمتهن سرقة السيارات عن طريق التهديد و العنف.

العملية جاءت بناءا على معلومات تحصل عليها مستخدمي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي عبر الرقم الأخضر 1055. مفادها تعرض أحد المواطنين لسرقة سيارته من قبل مجهولين باستعمال العنف والتهديد بالسلاح الأبيض.

على الفور تم تفعيل مخطط قائد المجموعة الخاص بمجابهة سرقة السيارات وذلك بإقحام مختلف الوحدات مع غلق جميع المنافذ المحتمل أن تسلكها السيارة محل السرقة و تطويق المكان.

و بعد تفعيل عنصر الاستعلام ، أين تم رصد تحركات المشتبه فيهم على متن سيارة سياحية. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية ، على الفور تم توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 43 سنة. مع حجز سيارتين سياحيتين محل سرقة في ظرف وجيز و حجز بندقية صيد نوع RICOL و ذخيرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا و كمية من المؤثرات العقلية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية ، سيتم تسليم المركبات لمالكيها وتقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. فور الانتهاء من التحقيق مع تسليم المحجوزات إلى المصالح المعنية.

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