درك أم البواقي يفّكك شبكة لسرقة المركبات بالتهديد

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، ممثلة في الفرقة الإقليمية أولاد قاسم، من تفكيك شبكة إجرامية جهوية مختصة في سرقة المركبات بالتهديد والتعدد. تنشُط عبر الولايات الشرقية والجنوبية-الشرقية للوطن.

وتنشط هذه الشبكة عبر ولايات: أم البواقي، قسنطينة، الطارف، بسكرة، باتنة، تبسة، وقالمة. بالتواطئ مع بعض موظفي المصالح الإدارية.

العملية جاءت بناءً على بلاغ من أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر 1055، مفاده تعرضه للسرقة عن طريق التهديد. لتتم مباشرة تطبيق مخطط قائد المجموعة المتعلق بمجابهة سرقة المركبات والقيام بغلق جميع المنافذ.

وبعد تكثيف الأبحاث ووضع عدة نقاط مراقبة وتفتيش، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد قاسم من توقيف المشتبه فيهم وعددهم ثلاثة أشخاص. وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات والاستعانة بمختلف الوسائل التقنية التي وفرتها القيادة والأدلة العلمية. تم الوصول إلى باقي عناصر الشبكة الإجرامية والمتكونة من 10 أشخاص. من بينهم ثلاثة موظفين بالمصالح الإدارية متورطون في القضية. فيما يبقى أربعة أشخاص في حالة فرار. مع استرجاع مركبة مسروقة وهواتف نقالة.

الشبكة الإجرامية تنشط ضمن نمط استهداف مركبات ممتهني النقل غير الشرعي للأشخاص من أماكن توقفهم خارج المحطات العمومية لنقل المسافرين. ثم الاعتداء عليهم بالتعدد بواسطة الأسلحة البيضاء وقارورات الغاز المسيلة للدموع. في أماكن معزولة عبر مختلف شبكات الطرق.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور