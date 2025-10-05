درك أم البواقي يُفكّك شبكة إجرامية مختصة في تهريب السجائر أجنبية المصدر

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي في عمليتين نوعيتين بواد نيني، وعين البيضاء. من وضع حد لشبكة إجرامية تقوم بتهريب السجائر أجنبية المصدر بإستعمال وسيلة نقل وتوقيف شخصين.

العملية جاءت بناءا على معلومات مؤكدة واردة إلى مستخدمي فرقة الأمن والتحري بعين البيضاء. عن مرور سيارة سياحية تحمل ترقيم الولاية تحمل على متنها شخصين. بالاضافة كذلك إلى مواد أجنبية المصدر متمثلة في سجائر كانت قادمة من بلدية مسكيانة بإتجاه مدينة عين البيضاء. أين سلكت أحد الطرق الريفية مرورا ببلدية واد نيني.

على الفور تم تشكيل دورية مع وضع خطة محكمة لهذا الغرض أين تم التنقل مباشرة إلى إقليم بلدية واد نيني. بالاضافة الى وضع تشكيل ثابت وآخر متحرك لاجل انجاح العملية. أين تم توقيف السيارة محل المعلومة ، على متنها شخصين وبعد تفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا تم ضبط بداخلها على سجائر أجنبية المصدر .

كما لفت انتباههم شاحنة صغيرة نوع طويوطا هيليكس قادمة بإتجاه مدينة عين البيضاء على الفور قام مستخدمي الفرقة الإقليمية الوطني بواد نيني بإعطاء الإشارة القانونية للتوقف. حيث لم يمتثل هذا الأخير وبعد غلق جميع المنافذ وتوقف السائق على بعد حوالي 500 متر من السد وفر إلى وجهة مجهولة مستغلا الظلام الدامس.

وبعد تفتيش المركبة تبين أنها محملة بكمية معتبرة من السلع ذات المنشأ الأجنبي “السجائر والمعسل” على إثرها تم اقتياد المركبة إلى مقر الفرقة.

وأسفرت العمليتين عن حجز 27560 علبة سجائر من مختلف الأنواع و 2000 علبة معسل نوع فاخر وسيارة سياحية وشاحنة صغيرة مع توقيف شخصين.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى المصالح المعنية المختصة .