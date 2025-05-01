درك أولاد جلال يوقف شخصين ويحجز 14840 قرص “بريغابالين”

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد جلال، من إحباط محاولة تمرير شحنة من الأقراص المهلوسة.

العملية جاءت بناء على الاستغلال الجيد للمعلومة التي تم من خلالها حجز كمية من الأقراص المهلوسة والمقدرة بــ: 14840 كبسولة من الأقراص المهلوسة نوع بريقابالين 300 ملغ مزدوجة التوقيع أجنبية الصنع. بالإضافة كذلك إلى حجز مبلغ مالي قدره 60.000 دج وحجز 4 هواتف نقالة. كما تم توقيف شخصين متورطين في قضية جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية. وجناية الحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية من طرف جماعة إجرامية.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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