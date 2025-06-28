درك الأغواط يحجز 4116 قرص بريغابالين ويوقف شخصين

تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بخدمة شرطة المرور، بولاية الأغواط، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة، من حجز 4116 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ.

وأوضح بيان مصالح الدرك الوطني، أنه عبر اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط. أثناء قيام أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بخدمة شرطة المرور، على مستوى الطريق الوطني رقم 01. الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة، بمحور الدوران بوشاكر بلدية الأغواط، تم توقيف سيارة كانت قادمة باتجاه مدينة الأغواط.

وبعد مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا تم العثور على 4116 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ. مخبأة بإحكام داخل التجاويف السفلية الأمامية لهيكل المركبة.

وأشار المصدر نفسه، أنه مباشرة تم توقيف المشتبه فيهما وتسليمهما لأفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني لمواصلة التحقيق.

حيث أسفرت العملية عن توقيف شخصين تترواح أعمارهما ما بين 26 إلى 28 سنة، فيمالا يزال ٱخر في حالة فرار مع حجز مركبة سياحية و 4116 كبسولة نوع بريقابالين 300 ملغ.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية أنجزت ملفات قضائية ضد المتورطين، وسيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية على خلفية تورطهما في جناية الحيازة والنقل والتخزين والمتاجرة غير المشروعة بالمؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ملغ.

كما سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة فور استكمال إجراءات التحقيق.

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