درك البرواڤية في المدية يحرر مراهقة اغتصبها مسبوقان!

الضحية تقطن في “عين بوسيف” وتم استدراجها عبر “الفايسبوك”

نجحت، نهار أول أمس، مصالح الشرطة القضائية للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في البرواڤية جنوب عاصمة الولاية المدية، في ظرف لم يتجاوز 17 ساعة، من تحرير فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة، تقطن في إقليم بلدية “عين بوسيف” بعد استدراجها عن طريق وسيلة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، ثم إبعادها من طرف مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 27 و45 سنة، مسبوقون قضائيا، ضمن شبكة إجرامية محترفة في مختلف جرائم القانون العام، حيث قاموا بإبعادها إلى وجهة مجهولة، أين مارسوا عليها أنواع المحظور والفعل المخل بالحياء كوحوش مفترسة بدون رحمة.

وحسب مصادر “النهار” الموثوقة، فإن العملية نفذها عناصر الدرك فور تلقيهم بلاغا حول الفتاة، حيث سارعوا إلى إقامة حواجز مراقبة وملاحقة المشتبه فيهم ضمن خطة محكمة، استعملت فيها التقنيات الحديثة، حيث ساعدتهم شريحة الهاتف النقال لوالدها التي كانت تستعملها في هاتفها النقال، أين تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الكتيبة، حيث دلوا عناصر المحققين على مكان وجود الفتاة القاصر التي تم تحريرها وتحويلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات بحضور الولي الشرعي والاستماع إليها، وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تمت إحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص في “عين بوسيف”، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة، الذي بدوره بعد الاستماع إليهم ومواجهتهم بالضحية القاصر، أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بمدينة “البرواڤية” بتهم تكوين جماعة إجرامية واستدراج وإبعاد قاصر وممارسة الفعل المخل على قاصر.