درك البليدة يحجز 66 قنطارا من الخضر والفواكه

حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، 66 قنطارا من الخضر والفواكه، كانت معروضة للبيع على حافة الطرقات العمومية، حسب بيان لنفس المصالح الأمنية.

وأوضح البيان أن حجز الكمية المذكورة تم عدة عمليات متفرقة، وهذا في إطار مكافحة ظاهرة البيع غير الشرعي على الأرصفة.

وعلى إثر هذه العمليات تم تحرير 150 مخالفة متمثلة في البيع على الطريق العمومي وممارسة نشاط تجاري غير قار.

ومست العمليات مختلف بلديات الولاية على غرار البليدة وبوفاريك والصومعة وواد العلايق، يضيف ذات المصدر.

كما تم تسليم المحجوزات للمؤسسات الإستشفائية الجمعيات الخيرية.

يشار،إلى أنه تم تشكيل فرق مراقبة،تضم ممثلين عن مديرية التجارة ومصالح الأمن،بهدف القيام بدوريات مراقبة بشكل دوري،لرصد مثل هذه المخالفات.

مع حجز السلع المعروضة وتحرير محضر في حق مرتكبيها.

من جهته أعطى والي الولاية مصطفى العياضي في وقت سابق تعليمات لرؤساء البلديات بضرورة التجند لمكافحة الأسواق الفوضوية.

التي تؤثر على سيولة المرور، خاصة تلك المتواجدة على مستوى مداخل ومخارج المدينة، كسوق الخضر المتواجد عند مخرج بلدية واد العلايق .