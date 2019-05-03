درك البليدة يضع مخطط أمني تحسبا لشهر رمضان الفضيل

كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، العميد مختار زروال، أن قيادة الدرك الوطني بالولاية تسهر دائما للحفاظ على الأمن

والنظام العموميين وكذا تعزيز الشعور بالطمأنينة والسكينة لدى المواطنين، مؤكدا أنه تم وضع مخطط أمني محكم مدروس وفعال

لحماية المواطنين وممتلكاتهم عبر كامل إقليم المجموعة، وذلك لمحاربة جميع أشكال الإجرام والجريمة المنظمة خاصة خلال شهر رمضان .

والعمل على محاربة جميع الجرائم في إطار القوانين الخاصة والظواهر الإجرامية عبر شبكة الطرقات خاصة التي تمس بالقدرة الشرائية

والصحة العمومية للمواطن خلال هذا الشهر الفضيل، وذلك بتسخير الموارد البشرية، الوسائل المادية والتقنية الكافية وملائمتها مع الوضع السائد

وتعزيز الأمن والإستقرار الذي تشهده ولاية البليدة، كاشفا أن القيادة سطرت برنامجا خاصا يهدف إلى التغطية الأمنية عن طريق نشر دوريات

ونقاط مراقبة ثابتة ومتحركة نهارية وليلية، عبر كامل شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الإختصاص،قبل وبعد الإفطار خاصة على مستوى الأماكن

التي تعرف توافد كبير للمواطنين كدور العبادة وأماكن الراحة والإستجمام،كما ستواصل وحدات المجموعة بتقديم يد المساعدة للمواطنين عامة ومستعملي الطرقات خاصة.