درك البليدة يوقف 3 أشخاص تورطوا في جريمة قتل

تمكنت درك بوينان بالبليدة من فك خيوط جريمة قتل في “ظرف قياسي بالقبض على ثلاثة أشخاص متورطين في الجريمة.

وحسب ذات المصالح فإن المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين 28 و42 سنة تورطوا في مقتل شخص.

وتعود حيثيات القضية إثر تلقي درك بوينا بلاغ بوقوع حادث مرورمتمثل في دهس سيارة لشخص بمنطقة السبالة طريق الشريعة.

ليباشر على إثرها العناصر التحقيق ليتم تحديد هوية المشتبه فيه الأول الذي صدم الضحية.

وعقب التحقيق معه صرح أنه دهس الضحية عن الطريق الخطأ ليتراجع بعد ذلك ويعترف أنه دهسه عن قصد رفقة شخصين.

كما قام أحدهما بضرب الضحية بحجر على مستوى الصدر.

فقد تم تقديم المتهمين الثلاث أمام الجهات القضائية المختصة، ليتم إيداعهم بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببوفاريك.