درك البوني يطيح بشبكة مختصة في الإعتداء على المواطنين ويحجز أزيد من 5760 وحدة من الخمور

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة إثر مداهمات من توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم 6 رجال و3 فتيات.

العملية شملت عدة أحياء ببلدية البوني منهم حي الصرول، حي أول ماي، حي البركة الزرقاء وحي الشابية.

وحسب بيان ذات المصالح المشتبه فيهم متورطين في قضية جناية وإنشاء عصابة أحياء والمشاركة فيها جنحة المتاجرة بالأدوية الشبيهة بالمؤثرات العقلية و حيازة و إستهلاك المخدرات ، المتاجرة غير الشرعية بالمشروبات الكحولية.

كما مكنت العملية من حجز أزيد من 5760 وحدة من المشروبات الكحولية محلية من ختلف الأنواع والأحجام

بالإضافة إلى أسلحة بيضاء تتمثل في بندقية صيد بحري سكينين من الحجم الكبير تستعمل في السطو و الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

وتم ضبط 37 قرص نوع بريقابالين 300 ملغ وكمية من الكيف المعالج.

كما تمكن عناصر الفرقة من استرجاع مبلغ مالي من عائدات البيع و الترويج يقدر بـ 396000 دج و حجز 2 دراجة نارية

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار. أين أمر بإيداعهم.