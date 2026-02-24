درك البيض يحجز 57 قنطارا من مادة النحاس ويوقف 3 أشخاص

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبيض من حجز 57 قنطاراً من مادة النحاس وتوقيف ثلاثة أشخاص.

وحسب بيان لذات المصالح، جاءت القضية، بعد تنفيذ أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين العراك الدورية على مستوى الطريق الوطني رقم 47.

أين تم توقيف شاحنة نوع سوناكوم كانت قادمة من إحدى الولايات الجنوبية.

وبعد مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا تم العثور على كمية معتبرة من معدن النحاس. كانت مخبأة بإحكام تحت نفايات بلاستيكية.

ليتم توقيف المعني ومرافقه واقتيادهما إلى مقر الفرقة المواصلة التحقيق. واستغلالا لتصريحات الموقوفين تم توقيف شخص ثالث من عناصر الشبكة.

وأسفرت العملية، عن توقيف 3 أشخاص وحجز 57 قنطاراً من مادة النحاس عبارة عن كوابل كهربائية. أنابيب نحاسية وقطع نحاسية خاصة بمحولات كهربائية.

بالإضافة إلى الشاحنة المستعملة في النقل، مبلغ مالي يفوق 87 مليون سنتيم وهواتف نقالة.

وبعد استكمال التحقيق سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.