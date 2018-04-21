 درك البيض يُطيح بشبكة مختصة في سرقة الأبقار تنشط بـ3 ولايات

تمكنت الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالأبيض سيدي الشيخ بالبيض،من تفكيك شبكة وطنية لسرقة الابقار تنشط بولايات البيض تيارت والنعامة .

حسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين” فإن العملية اسفرت عن توقيف 3اشخاص ينحدرون من بلدية سوقر بتيارت.

فيما لا يزال شريكهم الرابع في حالة فرار بعد ان نفذوا عملية سطو على اسطبل بقرية الديغة جنوب البيض الاربعاء الماضي.

و استولوا على 5 رؤوس بقر تم استرجاع ثلاثة منهم .

وقد امر وكيل الجمهورية بمحكمة الابيض سيدي الشيخ بايداع المتهمين الحبس.

وحجز المركبة المستعملة في عملية السطو من نوع تيوتا هيليكس .