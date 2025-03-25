درك الجلفة يضع حدا لشبكة إجرامية ويحجز كيف وبنادق صيد

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجلفة، من وضع حد لشبكة إجرامية وحجز 3.447 كلغ من الكيف المعالج وثلاث بنادق صيد بحاسي بحبح.

وحسب بيان لذات المصلحة، تمت العملية إثر تلقي معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية معتبرة من المخدرات. بالإضافة إلى بندقيتي صيد دون وثائق بمنزله الشخصي.

ليتم على الفور تنشيط عنصر الإستعلام ووضع خطة محكمة وذلك بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية.

وتم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تمت عملية التفتيش والتي أسفرت عن حجز 3.447 كلغ من الكيف المعالج. و03 بنادق صيد، و85 خرطوشة مملوءة عيار 12 ملم، و12 ظرف فارغ، وخرطوشتين عيار 16 ملم. وأسلحة بيضاء بالإضافة إلى توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في القضية.

هذا وفتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي بحبح، تحقيقا في القضية. حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد الإنتهاء من التحقيق. عن تهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات بطريقة غير مشروعة حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس بدون رخصة.