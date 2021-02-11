درك الحشم و تيغينف يحجزان 708 قارورة خمر بمعسكر

تمكن أفراد فصيلة الأمن والتدخل رقم03 بتغنيف وأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الحشم في معسكر، من حجز(708)قارورة خمر.

المشروبات الكحولية التي تم حجزها قدرت قيمتها المالية ب 123.480.00دج.

وتمت العملية بناء على معلومات مفادها وجود كمية من المشروبات بإحدى الأراضي الفلاحية بدوار الحنافية بيلدية الحشم.

وإستغلالا للمعلومة وبعد أخذ كل الإجراءات الضرورية، قام أفراد فصيلة الأمن والتدخل رقم 03 بتغنيف، بتفتيش المكان، أين تم العثور على المحجوزات السالفة الذكر ( 276) وحدة .

في نفس السياق وبناء على معلومات مؤكدة مفادها وجود شخص يقوم ببيع المشروبات الكحولية.

وذلك بمحاذاة الطريق الولائي رقم 66 في شطره الرابط بين بلديتي الحشم و الزلامطة، بالمكان المسمى دوار أولاد البشير.

ليتمكن أفراد الفرقة الإقليمية ببلدية الحشم، من العثور على كمية من المشروبات الكحولية قدرت ب( 432) وحدة وتوقيف حائزها.

وقد تم تسليم السلع إلى مفتشية أملاك الدولة بتيغنيف مع تقديم الشخص أمام الجهات القضائية المختصة.